Okee, dus een roedel wilde kakwolven uit 't Gooi is op Mallorca op jacht naar bloed. Ze slaan en schoppen een jongen dood, nadat ze eerder op de avond al wat anderen halfdood hebben gemept. Vervolgens keren de boys met rollende Trrrrrrrransavia doodleuk terug naar Nederland om veilig achter de poort van het pandje van pappie te werken aan een exitstrategie. Heel Nederland WOEST en het OM zit ondertussen een beetje computerspelletjes van Ace Attorney te spelen, of wat ze dan ook uitvreten als ze wachten op het vertalen van wat stukken, misschien waren ze wel druk met het niet één keer, niet twee keer, niet drie keer maar vier keer uitdelen van de foto van de kroongetuige - een beetje bescheidenheid zou het OM wel sieren. HET VERTALEN VAN WAT STUKKEN. En dat duurt dan twee weken. Twee weken om een paar papieren door Google Translate te trekken, terwijl een Nederlandse naam in het Spaans ook gewoon een Nederlandse naam in het Nederlands is. Ondertussen stijgt de temperatuur in de samenleving tot het kookpunt terwijl de moordenaars (want dat zijn het) verhalen op elkaar kunnen afstemmen tijdens het vrolijk uitlaten van de Hilversumse hond. Je hengelt ze alle dertien binnen en dan mogen ze zingen, zo simpel is het, en dát had het OM moeten doen: die jongens vastzetten. Ze hebben namelijk al laten zien dat ze vluchtgevaarlijk zijn.

Omdat het OM het niet doet weten een paar bloggers met 'een beetje googelen' hup hup hup wat namen en rugnummers tevoorschijn te toveren. Het OM weet wel wie het zijn en Nederland wil ze niet op straat: het is een staatsgevaarlijke groep gekken met een (paar) jongens bij wie de stoppen met fatale gevolgen kunnen doorslaan. Maar wat doet het OM? De pamper volzeiken over GeenStijl, dat de dadergroep heeft gevonden. Alsof ze bij het OM de laatste 20 jaar nog nooit op www.geenstijl.nl hebben gekeken om te weten dat deze club roert waar het stinkt. "Blablabla tijd en aandacht die politie en OM liever besteden aan het uitzoeken wat op Mallorca precies is gebeurd en het voor de rechter brengen van de juiste personen." Nou, wij krijgen alleen maar info van politieagenten die klagen over stapels papierwerk, en bovendien kunnen politie en OM wel wat hulp gebruiken. Had die kopschopkakkertjes maar binnengehengeld dan, en had het transparant gedaan, gewoon netjes met voornaampjes en een initiaal, in plaats van op de reet te zitten wachten. Dan was de druk van de ketel, hadden WIJ het niet hoeven te doen en was er ook geen sprake geweest van ongecontroleerde effecten in de digitale samenleving. En nu aan het werk, prutsers.