In de mail een hartstikke leuke doorverwijzing naar TokTok (of TikTak, wat is het? TikTak?) alwaar kopschopkakker Mees Telkamp 'lichtjes viraal' gaat, aldus een mailer. Mees Telkamp kennen we natuurlijk allemaal als een van de kopschopknakkerkakkers uit Hilversum, een van de hoofdverantwoordelijken voor de explosie aan geweld op het eiland Mallorca: het OM verdenkt Mees van medeplegen doodslag, twee keer poging tot doodslag en twee keer openlijk geweld. En Mees blijkt of bleek ook op social media een grote bek te hebben: ene Mandy alias Despairaid, een LHBTI'er, stuurde kennelijk 'screenshots' naar de moeder van Mees Telkamp, waarop zoontje Mees haar toebeet: "Je bent ishen kkr mongool", en: "Kkr inteeld, queer je bent het diepste van de maatschapij ga je haar groen verven." Maar is het écht Mees Telkamp? Nou, van Mees Telkamp weten we dat hij zijn Instagram heeft veranderd in stein.rundrok en de profielfoto van dat account is hetzelfde als de profielfoto van het account van ene 'Mees Telkamp' op TikTok. Goed werk, onderzoeksredactie! Hoe is het eigenlijk in de gevangenis, Mees? Bevalt het daar een beetje?