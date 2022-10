Wat gebeurde er ook alweer, wie staan er allemaal terecht, wat is het bewijsmateriaal; we hoeven het eigenlijk niet te herhalen. De zaak-Mallorca draait om negen staatsgevaarlijke idioten uit Hilversum (Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Daan van Stapele, Kaan Birinci, Hein Busschers, Lukas Onrust, Stan Franken, Martijn Tibbe en Lars van den Hoed) die in een orgie van geweld meerdere mensen halfdood of helemaal dood (Carlo Heuvelman) hebben geschopt en geslagen op vakantie-eiland Mallorca. Aangezien een deel van de groep afkomstig is uit gegoede wijken van Hilversum werd al snel de naam 'de kopschopkakkers' gebruikt. Ze zijn kennelijk boos dat GeenStijl wat namen publiceerde maar GeenStijl is vooral boos dat geen ziel van dit losgeslagen tuig de verantwoordelijkheid neemt om gewoon te vertellen wat daar is gebeurd, ze zijn gevlucht, ze elkaar allemaal handjes boven het hoofd houden, getuigen worden geïntimideerd, media worden bespeeld en bedreigd en die opvoedkundige non-valeurs van hun ouders als laffe takken thuis het spelletje doodleuk meespelen.

Het wordt een flink proces met meer dan tien zittingsdagen, met nu eerst een inleiding en later de feitenbehandeling van Daan van Stapele (17-4-2003) en Kaan Birinci (10-11-2002).

Daan van Stapele is de kleuter die zijn advocaat een emmer snot liet voljanken met getrut over 'Ik krijg op basis van het dossier niet de indruk dat de jongens die avond doelbewust op stap gingen om herrie te schoppen'. Frappant, want die indruk hadden wij door meerdere vechtpartijen met meerdere zwaargewonden en een dode op één avond juist wel. Deze ongelooflijke Harriët heeft nu wellicht ook het dossier gelezen, waaruit blijkt dat de jongens elkaar voor de eerste vechtpartij die avond per app aansporen naar café De Zaak te komen: "Zorg dat de boys rond 2 uur naar De Zaak komen. We moeten een groep even een lesje leren." Hoe is het nu met je indruk, Harriët? Daan van Stapele is ook de jongen die bij thuiskomst de omerta instelde: "Zwijgrecht maar. Ontkennen (...) Nooit mogen zij weten." Kaan Birinci verscheen pas later op de radar. Net als Daan wordt hij niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman (dat zijn Sanil Boughlalah, Mees Telkamp en Hein Busschers), maar van poging tot doodslag op andere slachtoffers. Kaan is de jankbal die tijdens een pro-formazitting liep te zeuren over zijn privacy - zo wilde hij niet getekend worden [gebeurde natuurlijk wel, red.]. Kaan heeft ook een leuke broer, die een van de leden van de groep (die zijn mond had opengetrokken) heeft geïntimideerd vanwege diens verklaring. U hoort het al, Kaan Birinci komt uit een gezellige familie. Belleman na de klik & later meerrrr - updates volgen.



UPDATE - Hoofdverdachte Mees Telkamp (tekening) schond voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating. Ging op vakantie. Gebruikte drugs. Hij moet terug de cel in. De rest mag de dag van de uitspraak (18 november) in vrijheid afwachten

UPDATE - Sanil wordt beledigd. Felle vechtpartij. Carlo valt op de grond en wordt 'nagetrapt'. "Wie dat deed verschilt per getuige, maar de namen van Sanil en Hein worden vaak genoemd door verschillende getuigen. Carlo ligt op de grond met zijn hoofd in een plas bloed, verklaren alle getuigen."

UPDATE - Aha er werd iets geroepen over Marokkanen. Kaan Birinci is trouwens geen vechter maar volgens een getuige wel een kickbokser

Daan van Stapele

Kaan Birinci