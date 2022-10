Kaan Birinci, Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Mees Telkamp, Daan van Stapele

"Wat er eerder bij de uitgaansstrip van de badplaats El Arenal is gebeurd, zal hun hele leven veranderen." Een zinnetje in een zeer lezenswaardig stuk van NRC over het appverkeer van de Hilversumse moordenaars van Carlo Heuvelman (Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Daan van Stapele, Kaan Birinci, Hein Busschers, Lukas Onrust, Stan Franken, Martijn Tibbe en Lars van den Hoed). Maar ja. Zij leven tenminste nog. Carlo niet. Carlo is dood. Geslagen, geschopt en getrapt door een groep jongens die met voorbedachten rade (appverkeer over 'we gaan een groep een lesje leren') heeft deelgenomen aan heftige en zelfs dodelijke knokpartijen. En nu weten ze zogenaamd niks meer.

Weggooiertje Lukas Onrust - van wiens sneue vader wij het zieligste dreigement ooit kregen - verbrandde zijn t-shirt. Daan van Stapele stuurde appjes met teksten als "zwijgrecht" en: "Ontkennen (...) Nooit mogen zij weten." Lukas Onrust stuurde naar Stan Franken: "Zwijg gewoon totdat je advo er is." De vader van Sanil Boughlalah - die volslagen jankstruik huilde en passant nog even de krant vol - keurt het goed dat zijn zoon niet praat. Stan Franken die appjes stuurt over het ingooien van de ruiten van een getuige: en warempel! Mees Telkamp - over wie we meerdere tips kregen dat het een ongelooflijke debiel is - vraagt aan een bezoeker in de gevangenis om het zusje van diezelfde getuige 'te neuken', met als doel: chantage. "Dan laat je zien van, kijk, dit heb ik." De rechter weet het inmiddels zelf ook wel, maar die Mees Telkamp spoort totaal niet. De broer van Kaan Birinci, die een lid van de vriendengroep intimideert vanwege diens getuigenis. Sanil en Mees die worden getapt in een arrestantenbusje en lijken te insinueren dat Daan en Hein de daders moeten zijn. "De waarheid is niet de waarheid, Sanil. Weet je nu wat de waarheid is?"

Het stinkt aan álle kanten. Het stinkt, en een rechter probeerde ze nog aan te spreken op 'moreel besef', maar dat is er simpelweg niet. Niet bij die jongens, die zelfs geen plichtsgevoel hebben als er een dodelijk slachtoffer is gevallen, en niet bij hun laffe ouders. Ouders die nu thuiszitten, gezellig naar kantoor gaan, boterhammetjes voor hun kinderen smeren (want die lopen natuurlijk gewoon vrij rond), niet ingrijpen, niet optreden. Terwijl ANDERE ouders - die van Carlo Heuvelman - nooit meer iets kunnen doen voor hun zoon, omdat hij dood is.

Bonusquote

"De website GeenStijl openbaart de namen van sommige groepsleden, en publiceert beelden van de vechtpartij. (...) De jongens, inmiddels in Nederland, appen met elkaar. Een deel van die berichten wissen ze weer, maar die worden later door de politie teruggehaald. Ze zijn boos op GeenStijl, een van de jongens stelt per app voor een baksteen bij het hoofdkantoor van de website naar binnen te gooien." [niet gelukt, red.]