Op dit moment: maar weer eens een behandeling van de zaak over de kopschopkakkers op Mallorca, uit een tijd dat de oorlog in Europa vooral woedde voor cafés in uitgaansstraten van Spaanse vakantiehotspots. Hoofdvogel Sanil Boughlalah komt vandaag, tijdens de derde voorbereidende zitting, mogelijk vrij, mogelijk ook niet, dat horen we zometeen. Ander lijdend voorwerp in de zaak is rotjoch Mees Telkamp. Telegraaf-meneer Marcel Vink, ook een vogel maar dan een vink in plaats van een mees, is erbij en twittert erover. Interessant: er zijn nieuwe afgeluisterde gesprekken opgedoken. Sanil en Mees werden na de zitting in januari getapt in een arrestantenbusje. "In dat gesprek ontstaat de indruk dat Mees T. en Sanil B. denken dat medeverdachten meer weten over de dood van Carlo Heuvelman." Een eerdere overhoring, van Sanil door een informant in de gevangenis, wordt door de doodvermoeiende slaapverwekkende gaapvocaat Peter Plasman afgedaan als 'smerig spelletje'.

"Het dna van die dode schoen zat op mijn schoen. Heb je die hoerenzoon geslagen? Ja, wolla. Had je hem geslagen? Wolla, ik wist het echt niet. Was die andere jongen. Ik heb mensen gekickt, maar niet die dode jongen", aldus Sanil. Het ene moment kan hij het zich wel herinneren, het andere moment niet. Het ene moment is hij nuchter, het andere moment dronken. Het ene moment doet hij geen drugs, het andere moment staat hij met een joint in z'n klauwen. Het is nogal een lulhannes, die Sanil: 'meerdere getuigen' wijzen hem aan en op zijn schoen is dna gevonden - het ging er 'extreem gewelddadig' aan toe. "Nu het dna, die erop. Wolla. Ik weet het niet broer wat er is gebeurd. Ik weet kankermongool niet wat er is gebeurd. Ik ben kankerdom. Ik dacht fuck die schoenen, fuck die kleren. Ik was daar niet. Check dna, zei ik nog." En dan nog een klein roundupje. Mees, over wie we in de linktips al meerdere keren gehoord hebben dat hij in het Hilversumse bekendstaat als een ontzettend vervelende vent, heeft 'geen actieve herinneringen' aan bepaalde gebeurtenissen. Hij zoekt professionele hulp (verstandig) want hij heeft 'nachtmerries enzo'. Hein Busschers is 'weleens benaderd' over de zaak 'maar niet echt op een hele boze manier'. En tot slot: psychologen maken zich zorgen over Daan van Stapele. Hij heeft een rammer van een agressieprobleem. "Hij zou respectloos en agressief zijn en moeite hebben om agressie te reguleren." Enfinnnnn. Sanil is nog in 'de bloei van zijn leven'. Weet je wie niet???

UPDATE 12.30 uur - SANIL BOUGHLALAH KOMT VRIJ - BLIJFT WEL VERDACHTE

UPDATE 12.35 uur - Er gaat ergens iets mis. Volgens makker van Gooi&Eemlander komt Sanil vrij, volgens makker van De Tele blijft-ie vast

UPDATE 12.39 uur - De T. blijft toch De T. - Sanil komt wél vrij