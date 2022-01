Vandaag de tweede zitting (hier 1) in de zaak rond Carlo Heuvelman, die op Mallorca werd doodgeschopt door een groep schuimbekkend tuig uit Hilversum. Hoewel de groep als een roedel wilde wolven over de boulevard schuimde is de voorlopige vraag vooral: wie deelde de fatale klap of schop uit? De hoofdvogel lijkt Sanil Boughlalah, die dna van Carlo op zijn schoen had. In de gevangenis heeft hij tegen undercoveragenten gezegd 'dat het voorbij is' en antwoordde hij 'ja' op de vraag of hij Carlo had geschopt. "Hij was in de war", aldus de eeuwige Peter Plasman, die bij iedere rechtszaak met een beetje media-aandacht met opgeheven vinger op de voorste rij staat te tetteren of hij ook iets mag zeggen. De zaak is nog niet rond, zo blijkt uit de beloning van 15.000 euro en de noodkreten die het OM nog altijd stuurt. Enfin, de zitting vandaag is een regiezitting, waarin wordt gesproken over onderzoekswensen, het voorarrest van de drie verdachten die nog vastzitten (Sanil, Mees Telkamp, Hein Busschers) en de verdere planning van de strafzaak. Tweets na de klik!

UPDATE: Een van de hoofdverdachten, Sanil: "Ik vind het een beetje jammer hoe de verhoren gaan. Er wordt alles aan gedaan om mij een beetje in de val te lokken. Ik wilde niet meer meewerken aan het onderzoek. Ik wil zelf ook weten wat er met Carlo Heuvelman is gebeurd. In mijn ogen is het niet meer waarheidsvinding."