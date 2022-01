In het onderzoek naar het fatale geweld van het Hilversumse doodseskader op Mallorca breekt een cruciale fase aan. Vrijdag vindt in de rechtbank in Lelystad een regiezitting plaats, waar wordt gesproken over onderzoekswensen en het voorarrest van Sanil Boughlalah, Mees Telkamp en Hein Busschers, de drie kopschopkakkers die ervan worden verdacht een hoofdrol te hebben gespeeld bij de dood van Carlo Heuvelman. Toch heeft het Openbaar Ministerie de zaak nog altijd niet rond, zo blijkt uit de uitzonderlijke vlucht naar voren die het OM nu neemt. Bij Opsporing Verzocht is een getuige herkenbaar in beeld gebracht, omdat hij mogelijk cruciale informatie heeft over de kloppartij. In november toonde het OM 'm nog met blur, maar dat leverde geen aanwijzingen op. "De jonge man is géén verdachte. Wel kunnen zijn verhaal en mogelijk de beelden die hij heeft gemaakt, van cruciaal belang zijn in het onderzoek. Weet of vermoedt u wie hij kan zijn, neem alstublieft contact op met de politie. Volgens andere getuigen gaat het om een jonge, Nederlandse man die met een Amsterdams accent spreekt." En mocht die knaap een zetje nodig hebben, of mocht iemand anders een zetje nodig hebben: "De beloning van 15.000 euro, uitgeloofd door het Openbaar Ministerie voor de gouden tip, staat nog steeds. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om beelden van het geweld tegen Carlo of om nieuwe, belangrijke informatie."