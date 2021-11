Daar gaan we dan. De eerste zitting in het onderzoek naar de fatale geweldsexplosie op Mallorca, met als hoofdverdachten van de moord op Carlo Heuvelman de Hilversumse kopschopkakkers Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Hein Busschers en Lukas Onrust. De eerste drie worden ook verdacht van een andere poging doodslag bij café Bierexpress en dan hebben we een andere poging tot doodslag, eerder op de avond bij café De Zaak: voor dat delict mogen Sanil, Mees en Lukas zich verantwoorden, alsook Daan van Stapele en Kaan Birinci. In totaal zijn tien personen slachtoffer geworden van het niets en niemand ontziende doodseskader uit Hilversum. Carlo overleefde de aanval niet, alleen maar omdat hij een ruzie wilde sussen, en de rest van de slachtoffers liep (ernstige) verwondingen op als neusbreuken, handbreuken, gescheurde lippen, blauwe ogen en blauwe plekken. U hoeft er dan ook geen medelijden mee te hebben, met deze uit de hel opgestegen kudtventjes, die zich met het schuim op de bek, beneveld door drank en mogelijk drugs, buiten het gezichtsveld van pappie en mammie schuldig hebben gemaakt aan een explosie van ongekend geweld met de dood tot gevolg. Het scheelde niet veel of er waren meer dodelijke slachtoffers gevallen. Toen de kruitdampen eenmaal waren opgetrokken, en de Spaanse grond ze te heet onder de voeten werd, gingen ze er als hazen vandoor, met corona als smoes.

Het is schandelijk volk, een staatsgevaarlijke groep gekken zonder moreel kompas, een vriendengroep met te weinig capaciteiten elkaar aan te spreken op het gebruik van (levensgevaarlijk) geweld, met een paar frontsoldaten en een paar laffe zakken van meelopers die als mollen onder de grond schoten toen ze naar voren moesten stappen. En nu is er iemand DOOD. Het is inmiddels wel duidelijk dat het OM de grootste moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen, vandaar ook het tipgeld van € 15.000, en u hebt de Grote Goedpraatshow van advocaat Peter Plasman misschien ook al wel gehoord. Want de dood van Carlo Heuvelman, dat is toch vooral de schuld van Carlo en diens vrienden zelf, de schuld van GeenStijl, de schuld van een stoeprand. Bah. Zitting in de rechtbank van Lelystad is een pro-formazitting, waarin wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de hechtenis van de verdachten en de planning van de rechtszaak. Updates volgen, later meer.

UPDATE 10.15 uur - Hoofdverdachte Mees Telkamp wil de zaal (nog) niet in. Collega-verdachte Kaan Birinci wil dat zijn zaak achter gesloten deuren wordt gevoerd; hij is 'bang voor zijn privacy'. En er is gesteggel over de tekeningen: rechtbanktekenaar Petra Urban tekent zó goed en waarheidsgetrouw, dat de tekeningen bijna foto's zijn. Van de rechter mag er echter gewoon getekend worden.