Dat was lachen, politicus advocaat Peter Plasmans bij OP1 in de Grote Goedpraatshow over de Hilversumse kopschoppers, want we moeten natuurlijk niet geloven dat Carlo Heuvelman is gestorven dankzij de acties van zijn cliënt Sanil Boughlalah en z'n vriendjes. Het is toch vooral de schuld van drank, een stoeprand, GeenStijl, een boel andere jongeren die stonden te knokken en als die opties allemaal van tafel zijn is het toch echt iemand anders in de groep. We noemen Plasmans vanaf nu trouwens Plasmans, want Plasmans heeft het steevast over het slachtoffer 'Carlo Heuvelmans' en dat lijkt ons desinteresse, flagrante domheid of gewoon een spelletje, en daar doen we dan maar gewoon aan mee. Enfin, Plasmans vertelt dus dat Sanil Boughlalah al ruiterlijk heeft toegegeven dat hij heeft staan slaan en schoppen, maar bij de dood van Carlo Heuvelman zou hij zogenaamd niet betrokken zijn geweest: "Hij heeft daar helemaal niets van meegekregen." Ook zegt Plasmans dat er 'een verdachte in het dossier zit' die zegt: "Ik weet precies wat er gebeurd is, maar ik wacht nog even dat te gaan zeggen." Dat gaat om 'een van de drie', de andere opties zijn dus Hein Busschers en Mees Telkamp, waarbij ons onderbuikgevoel zegt: die persoon probeert zijn vriendje er voorlopig niet bij te naaien, maar zodra het te heet onder zijn eigen voeten wordt, gaat het vriendje onder de bus. Voorts vertelt Plasmans dat getuigen verklaren dat Carlo met zijn hoofd op een stoeprand is gevallen. Dat 'feit' is nieuw, maar deed bij ons wel een belletje rinkelen. Dus wij zoeken in het tip-archief, verstuurd een week voordat de naam Mees Telkamp überhaupt bekend werd:

Nou ja. Ook toevallig! Misschien handig voor in het dossier van Rutger de Jeukbeer. Wel, Plasmans probeert vanzelfsprekend recht te lullen wat hartstikke krom is, maar we zitten natuurlijk niet naar OP1 te kijken om medelijden te krijgen met dertien omhooggevallen kopschopkneuzen uit Hilversum, die in een niets en niemand ontziende orgie van geweld meerdere mensen half of helemaal uit het leven hebben geschopt. De crux is wel het moment dat Plasmans vertelt dat de jongens aan elkaar vragen of degene die ZIJ geschopt hebben in het ziekenhuis is beland (vanaf 9.00 in de video). En dat ze na een ontkenning 'opgelucht' zijn. Die boys hebben maar wat om zich heen staan schoppen en slaan en daarmee willens en wetens meerdere mensenlevens ernstig in gevaar gebracht. Die 'legpuzzel' waar Plasman het over heeft moet nog in elkaar, maar de losse stukjes meuren ongelooflijk naar kots.