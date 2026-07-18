Vijf jaar geleden werd Carlo Heuvelman bij een knokpartij op Mallorca afgemaakt door een Hilversumse groep bloedhonden met onder anderen Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Hein Busschers, Kaan Birinci, Daan van Stapele en de enorme debiel Lukas Onrust. Iemand van die groep heeft de fatale klappen gegeven, maar omdat ze hun praatjes op elkaar hadden afgestemd, ze schijt hadden aan de nabestaanden en niet bewezen kon worden wie precies de genadeklap gaf, kregen ze straffen van NIKS. De moeder van Carlo reageert nu, in een onthutsend interview met Maarten Kolsloot. Over de rechtszaak: "Zo viel het mij op dat Lukas O. simpelweg niet kwam opdagen voor een politieverhoor, omdat hij zich niet lekker voelde en hij niet wilde praten. Terwijl er wel een serieuze verdenking tegen hem lag. Dat heb ik nooit begrepen en ik heb dat ook tegen het Openbaar Ministerie (OM) gezegd." Over het zwijgen van de jongens: "Dat er jongens zijn die de dans ontspringen: dat zal ik nooit vergeven en nooit vergeten. Zij kunnen lekker op vakantie, hun ouders knuffelen als ze dat willen. Kortom: hun oude leventje lekker voortzetten." En: "Ja, vreselijk. En dan vooral dat advocaten zo op dat zwijgen aansturen, als je het dossier leest. Wat er gebeurt zodra het voor verdachten duidelijk is dat ze kunnen zwijgen: niemand gaat meer eerlijk zeggen wat er is gebeurd. Iemand heeft dat zwijgrecht bedacht, maar ik snap er niks van." En over vertrouwen in de Nederlandse rechtsgang: "Nee. Compleet nul. Ik ben cynisch over de straffen die ze hebben gekregen. Diverse jongens zaten ongeveer een jaar vast. Wat is nou een jaar celstraf? Wij als ouders hebben levenslang. De straffen zijn te laag: ze hebben Carlo’s leven weggenomen. Een gezonde jongen die op vakantie ging, nog een leven voor zich had en niet dood wilde. De groep kan niet worden veroordeeld voor doodslag, omdat niet exact vastgesteld kan worden welke persoon Carlo’s dood heeft veroorzaakt. Maar ze waren er allemaal bij." Enfin, lees zelf maar, ook de opmerkingen aan het adres van Carlo's eigen vrienden en de schijnheilige reactie van de opvoedkundige mislukking van z'n ouders Lukas Onrust, hiero. OOIT komt de waarheid boven tafel.