Kaan Birinci, Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Mees Telkamp, Daan van Stapele

Niet zo vrolijke reminder in welk hoekje van de menstypen u de kopschopkakkers van Mallorca moet zoeken: de hoek van het volslagen TUIG. Tevens een reminder dat u het larmoyante tranengetuit van advocaten aan de talkshowtafels, ze gaan nog net zelf niet janken, met heel veel korreltjes zout moet nemen. Bij een Hilversumse getuige in de zaak-Mallorca, het brute geweld waarbij Carlo Heuvelman het leven liet, zijn de ruiten ingekinkeld. Dat ""kan gebeuren"" maar dat is nog niet alles, blijkt uit mooi uitzoekwerk van de Gooi- en Eemlander. Daags voor die pure intimidatie van de getuige werd Mallorca-verdachte Mees Telkamp (over wie we meerdere tips hebben gekregen dat het een vreselijk vervelend joch is) opgepakt, die weer een dag daarvoor gezellig op bezoek was bij collega-verdachte Stan Franken. Om dingen met elkaar door te spreken en op elkaar af te stemmen, dat begrijpt u wel. MAARRR de politie tapte communicatie af en Stan Franken zou naar een derde persoon, een uur voor het ruitenincident, iets hebben gestuurd als: "Wanneer gaan bij [getuige] de ramen eruit?" En toen bij de getuige daadwerkelijk de ruiten eruit gingen, wilde de politie vanzelfsprekend wel even babbelen met Stanneman. Hij ontkent of geeft geen antwoord en 'Het OM stelt dat het 'in strafrechtelijke zin geen relatie ziet met het onderzoek' naar de Mallorca-zaak'. Nou. Wij wel!