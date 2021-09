Met de uitzending van Opsporing Verzocht op nationale boomertelevisie kwam er een kopstoot aandacht voor de zaak rond het fatale geweld op Mallorca, wat vanzelfsprekend heeft geresulteerd in een advocatenpavlov. Eerder mocht Peter Plasman bij het afgrijselijke OP1 al een plasje over de zaak doen, maar dat was natuurlijk vooral omdat Peter Plasman de aandacht zo ongelooflijk geil vindt - het zou ons niet verbazen als Peter Plasman zijn kale knikker zelf heeft uitgenodigd. Nu mag ook de advocate van Daan van Stapele, ene Harriët, de kroon op haar werk zetten. Hartstikke leuk voor Harriët maar Harriët roept nogal wat domme dingen. Ten eerste. Volgens Harriët de Kroon drukt 'de door GeenStijl ontketende heksenjacht een enorm stempel op de zaak'. Ten tweede: "Het verhaal dat hier sprake zou zijn van rijke ouders die koste wat kost proberen hun kinderen uit de gevangenis te houden, is gewoon niet waar." Ten derde: "'Ik krijg op basis van het dossier niet de indruk dat de jongens die avond doelbewust op stap gingen om herrie te schoppen', stelt advocaat Harriët de Kroon. Daarmee ontkennen ze Spaanse berichtgeving dat de verdachten 'op oorlogspad’ zouden zijn geweest."

Ten eerste, ongelooflijke Harriët. Er is helemaal geen sprake van 'een heksenjacht door GeenStijl': "Het op grote schaal achtervolgen van mensen." Wij volgen de zaak op de voet, net als tal van andere media trouwens, en we trachten her en der wat feiten en inzichten aan de man te brengen, vooral omdat we net als de rest van Nederland nogal een schijthekel hebben aan hockeykneusjes die uit het niets mensen halfdood en helemaal dood rammen om er vervolgens als een haas vandoor te gaan. Het Openbaar Ministerie had de communicatie niet op orde en het kookpunt was bereikt, dus gingen we zelf maar even op zoek: zo ingewikkeld was dat allemaal niet. Vanzelfsprekend geen adressen, geen telefoonnummers en geen heksenjacht zoals die van de Gooi- en Eemlander, door zomaar aan te bellen bij die ouders. Wat wij wél doen, is dat we Daan van S. gewoon Daan van Stapele noemen, want zo heet hij nou eenmaal, en dat doen we al achttien jaar. Dat is dus géén privilege van de kopschopkneusjes. Voorts bent u verschrikkelijk in de war met Twitter.

Ten tweede, toen het Algemeen Dagblad en Hart van Nederland de tranen van pa Boughlalah stonden op te vangen, zag heel Nederland al wel dat het niet alleen 'rijke ouders' betrof, ouders die hun kindertjes koste wat het kost uit de gevangenis wilden houden (al zouden ze dat vast wel willen). Dat stond twee weken na de geweldsexplosie ook al in die Gooi- en Eemlander: "We komen bij een groot huis met een ruim grindpad als oprijlaan en bij enkele woningen in de betere buurten. Maar ook in eenvoudigere straten met kleinere woningen." Wel noemen we de kopschopkakkers gewoon nog steeds 'kopschopkakkers'. Voor het dossier en voor de duidelijkheid. Men noemt Marco Borsato ook nog steeds een zanger, maar wat hij doet heeft ook weinig meer met zingen te maken.

Ten derde over 'ik krijg niet in de indruk dat de jongens doelbewust op stap gingen om herrie te schoppen en daarmee ontkennen ze Spaanse berichtgeving'. Grappig, want wij krijgen, ook door Nederlandse berichtgeving, juist wél het idee dat die jongens doelbewust op stap gingen om herrie te schoppen, ook omdat we van meerdere kanten horen dat een deel van de groep ook in Nederland bekendstonden als vreselijke onruststokers. En niet alleen is Carlo dood en niet alleen werden vrienden van Carlo zonder pardon in elkaar getimmerd, de schellen vielen ons helemaal van de ogen door dat verhaal van een moeder in De T., een huiveringwekkend verslag over intimideren, suckerpunches en kopschoppen: "Als zij niet hadden ingegrepen was dat zeker gebeurd. Dan was hem misschien wel hetzelfde overkomen als Carlo. Het is werkelijk afschuwelijk dat mensen tot zoiets in staat zijn, en het risico nemen dat ze iemand doodtrappen. (...) Ze waren enorm opgefokt, iedereen vraagt zich af hoe dat kwam. Ze keken ook raar uit hun ogen."

Dus Harriët, het is gewoon een gemeen groepje klootviooltjes. Die Daan van Stapele van je is geen slachtoffer. Het is een mogelijke dader. Een verdachte in een zaak waarbij meerdere mensen door een ongelooflijke hoeveelheid bruut geweld half en helemaal uit het leven zijn gerukt. Een vechtpartijtje kan heus wel een keer gebeuren, maar op een avond meerdere keren betrokken zijn bij (bijna) fataal geweld is geen toeval, dan zitten er op bepaalde plekken wat steekjes los. Bovendien, door te kopschoppen neem je DOELBEWUST het risico mensen te elimineren. Een risico dat genomen is bij Carlo, bij de vriend van Carlo in dit filmpje en eerder op de avond bij die makkers bij café De Zaak. Carlo is dood. Maar wijs vooral nog een keertje naar GeenStijl.