Wie zijn deze getuigen

En wie zijn deze dames

Precies twee maanden na het ongekende geweld op Mallorca, alwaar een staatsgevaarlijke groep halfjes uit Hilversum dood en verderf zaaide met schop- en knokpartijen uit de hel, lijkt het Openbaar Ministerie de meeste stukjes van de legpuzzel wel te hebben. Nu moeten de stukjes nog aan elkaar gelegd worden. En dus wordt nu de hulp ingeroepen van de vader van slachtoffer Carlo Heuvelman, die door de explosie van geweld van verdachten Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Hein Busschers en Lukas Onrust om het leven is gekomen. De vader van Carlo en het OM willen graag weten wat er precies is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor de fatale stoten en trappen. Dus was jij op 14 juli op Mallorca, was je rond 02.15 uur 's nachts in de buurt van Bar Bier-Express aan de boulevard van El Arenal, heb je dingen gezien of heb je zelfs beelden, meld je dan bij de politie. Ook als je informatie of beelden hebt van Daan van Stapele en ene K.B., die als verdachte vier en vijf 'slechts' worden verdacht van poging doodslag en openlijk geweld. Meer over de stand van zaken HIER. Kijk, die jongens uit Hilversum zijn natuurlijk ook slachtoffer, want ze hebben hun vakantie moeten afbreken enzo, maar tóch willen we graag de feiten boven tafel. "Het is geen snitchen. Dit is geen winkeldiefstal, dit is iets onmenselijks."

UPDATE: "De politie kreeg tijdens en direct na de uitzending zes tips binnen. Ook heeft iemand zich gemeld met beeldmateriaal, laat een politiewoordvoerder weten."

UPDATE: Politie: "17 tips"