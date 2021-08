Hoera! Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van het ongekende geweld op Mallorca weer twee Hilversumse kopschopkneuzen uit het huisje van pappie en mammie getrokken. Het gaat om twee Hilversummers van achttien jaar oud, die zijn 'aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca op 14 juli'. "Beide mannen worden verdacht van poging doodslag in de horecagelegenheid en van het plegen van openlijk geweld in zowel de horecagelegenheid als – later op de bewuste avond - op de boulevard in El Arenal." Wat hier dus staat is dat deze twee rekels geen aandeel hadden in het overlijden van Carlo Heuvelman, aangezien er geen melding wordt gemaakt van 'plegen van doodslag' dan wel 'medeplegen van doodslag'.

Het is nog niet bekend om wie het precies gaat, maar dat horen we vanzelf wel. "De woningen van de twee mannen zijn doorzocht", alsof die ventjes niet een dikke maand de tijd hebben gekregen om belastend materiaal op te ruimen. Eerder werden Sanil Boughlalah, Hein Busschers en Mees Telkamp door het OM aangewezen als hoofdverdachten. "Het onderzoek naar het geweld gaat onverminderd verder. Aan de hand van informatie uit onder meer getuigenverklaringen, verhoren en videobeelden wordt zorgvuldig onderzocht welke personen welk aandeel hebben gehad in het geweld. Mogelijk leidt dit de komende tijd tot nog meer aanhoudingen." En in die laatste zin zit een voorbehoud dat niet eerder werd gemaakt, want in het verleden riep men nog: "Het OM verwacht wel dat er nog nieuwe aanhoudingen volgen." Later meerrrrr.