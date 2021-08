Zie de mocrootjes die ook de grote jongen willen uithangen. Leven in een fantasiewereld van de snelle auto's en mooie vrouwen. Beetje cokedealen op de scooter lukt ze nog wel. De rest is te hoog gegrepen voor ze. En opdat moment gaat het faliekant mis.

Net zoals die kakkopschoppers. In de groep zijn, of beter gezegd, voelen zij zich heel wat. Tot dat ze de verkeerde tegenkomen. Alleen nu kwam Carlo Heuvelman de verkeerde tegen.

Geconfronteerd met de harde werkelijkheid vluchten die losers halsoverkop naar het veilige thuis van pappie en mammie.

Zie Lukas ONRUST en zijn vader RIK ONRUST.