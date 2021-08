Slechts anderhalve maand na het fatale geweld op Mallorca heeft het OM maar weer eens een kopschopkneus in een celletje gejoekeld. Een achttienjarige man uit Hilversum: "Hij wordt verdacht van medeplegen poging doodslag in een horecagelegenheid en van het plegen van openlijk geweld in zowel een horecagelegenheid als – later op de bewuste avond - op de boulevard in El Arenal." Hij wordt dus niet verdacht van de moord op Carlo Heuvelman, maar wel van chronisch losse handjes. De woning van het joch is doorzocht en dat is maar goed ook, want hij zou toch maar anderhalve maand de tijd gehad hebben om eventueel bewijsmateriaal te verdonkeremanen. Het totaal aantal opgepakte kopschopknakkerkakkers komt daarmee op zes: Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Mees Telkamp, twee vooralsnog naamloze figuren en deze kneus. "Mogelijk zullen er nog meer aanhoudingen plaatsvinden."