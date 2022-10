Vandaag de zesde dag van het proces tegen de Hilversumse kopschopkakkers, die in een ongehoorde explosie van geweld meerdere mensen half of helemaal (Carlo Heuvelman) dood hebben gemept op vakantie-eiland Mallorca. In het bankje vandaag voor het bespreken van de persoonlijke omstandigheden: Kaan Birinci, Lukas Onrust, Stan Franken, Lars van den Hoed en Martijn Tibbe. Eén persoon heeft de schijnwerpers: Lukas Onrust. Aanvankelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo (daarover zo meer), later alleen nog van poging doodslag voor café De Zaak en twee keer openlijk geweld. Z'n gedrag is hoe dan ook huichelig en ronduit misdadig. Meteen zijn shirt verbranden om niet herkend te worden of sporen uit te wissen. Die slome pa van 'm onze voicemail laten volblaffen met het stomste dreigement in de geschiedenis van onze voicemails. Zijn voortrekkersrol in de omerta van die staatsgevaarlijke groep gekken; zijn appjes naar Stan Franken om 'te zwijgen' tot diens advocaat er is. Zijn intimidatie en regelrechte doodsbedreiging naar een van de getuigen, die hij in onderling appverkeer een 'kanker toxic hoer' noemde, met de opmerking: "Misschien ga ik wel shooter voor haar huren. (...) Domme bitches houden hun kankerbek wel als je zegt dat ze dat moeten doen."

En dan komt vandaag nog dit nieuws naar buiten: Lukas is in maart opgepakt in een onderzoek naar cybercrime. Samen met ene Kyle B. verkoopt hij gekraakte accounts van Zalando en bol.com door aan derden. In dat onderzoek kwam aan het licht dat Lukas met die Kyle ook appte over de Mallorca-zaak: "Een paar gasten zijn gewoon kankerdom geweest. Die hebben gewoon die guy in coma getrapt en dat heb ik gelukkig niet gedaan. (...) Ja, ik heb volgens mij die gast twee trappen of zo gegeven. Maar dat was gewoon nog... ik heb gewoon twee trappen of zo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond." Ook in een bericht aan zijn medeverdachten van Mallorca schrijft Lukas dat hij Carlo misschien wel twee trappen heeft gegeven. "Maar ik weet niet welke guy dood is toch." In een eerdere zitting mompelde deze schijtbroek niet meer dan 'zwijgrecht' en vandaag horen we dus ook zijn 'persoonlijke omstandigheden'. Dat kunnen wij wel raden: deze opvoedkundige aanfluiting Lukas Onrust (11-1-2003, Hilversum) is knettergek. Tweets van Kolsloot na de klik, later meer, updates volgen.



UPDATE - Voor Kaan is het allemaal ook heel erg want hij wordt 'herkend' tijdens het uitgaan. Tevens: hij zuipt te veel

UPDATE - Nu Lukas Onrust. Kwam (dus) vaker in aanraking met justitie. Blijkt volgens onderzoek van de psycholoog een empathische zak patat: ongeïnteresseerd, geen spijt, vooral bezig met zichzelf.

UPDATE - Ook Stan Franken kwam weer in aanraking met justitie. 'Straatschenderij'. Ook weer gezopen. Wat is dat toch met die gasten

UPDATE - Probleem bij Lars van den Hoed (bij wie het gedonder allemaal begon): drank

UPDATE - Martijn Tibbe snapt eigenlijk niet waarom hij er zit, want hij heeft geen geweld gebruikt. Martijn is wel degene die werd aangehouden in de rechtszaal wegens meineed: hij zei dat hij niet meer had gepraat over het incident, terwijl er videobeelden werden getoond van dat hij dat wél deed. Ook is het de schuuuuuuuld van....

UPDATE - Einde. Donderdag 9.00 uur verder.