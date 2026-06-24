Wüüt. Züs Üünhüüdüngün ün ündürzüük stümfrüüdü Gürünchüm
Zü hüü
Güün üdüü wüür ül düü ü's vündüün kümüm ün düt tüpüc maar het OM heeft vanochtend laten weten dat er maar liefst zes aanhoudingen zijn gedaan in het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem. Wie wat waar wordt niet gemeld, maar wij zijn toch vooral benieuwd naar de reacties van D66, u weet wel, die landelijke succesvolle partij die staat voor competent en integer bestuur en waarvan kandidaat Ilhan Tekir (ex-GroenLinks, daar weggestuurd vanwege zijn pro-Erdogan teksten) heel veel voorkeursstemmen haalde en van Democraten Gorinchem en hun stemmenkanon Ali Kocak (ex-PvdA, niet alleen stemfraude maar ook transfers horen kennelijk bij de 'Gorinchemse' cultuur). "Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de afgelopen maanden samen met de politie onderzoek gedaan naar vermoedens van stemfraude in Gorinchem. Op basis van informatie die voortkomt uit dit onderzoek, delen politie en OM het vermoeden dat handtekeningen op volmachten zijn nagemaakt. (...) Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek van OM en politie is nog in volle gang. Daarom worden er geen verdere mededelingen gedaan." Würdt vürvülgd düs!
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