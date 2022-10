Het waren vier frustrerende dagen in de rechtbank van Lelystad, waarin duidelijk werd dat de Hilversumse kopschoppers weinig tot niks gaan verklaren over de dood van Carlo Heuvelman, en daarmee de familie en de nabestaanden in het ongewis zullen laten over wat er met hun Carlo is gebeurd. Ja, ze hebben allemaal wel wat klappen uitgedeeld, ja, sommigen hebben ook geschopt, maar bij Carlo: daar was zogenaamd niemand in de buurt. Het zorgde er onder meer voor dat Martijn Tibbe werd aangehouden in de rechtszaal, wegens het plegen van meineed. Hoofdvogel is vooralsnog Sanil Boughlalah, die op beeld is vastgelegd toen hij andere personen de dood in probeerde te jagen - het fatale incident met Carlo Heuvelman staat niet op beeld. Nu bezig: de vijfde dag van het proces tegen de Hilversum Hellfighters. Vandaag worden de persoonlijke omstandigheden van Sanil, Mees Telkamp, Hein Busschers en Daan van Stapele besproken. Ze sporen allemaal niet, dat kunnen wij de rechter ook wel vertellen, maar het is... voer voor psychologen. Livetweets na de klik, later meer, updates volgen.

UPDATE - 'Geen stoornis' bij Sanil Boughlalah

UPDATE - 'Geen stoornis' bij Hein Busschers. Verder is het vooral de schuld van de media en niet van Hein zelf

UPDATE - Totale gek Mees Telkamp heeft vaker geknokt. Iemand een gebroken tand of kaak gemept. En sloeg iemand een keer met een champagnefles op diens bakkes

UPDATE - Mees (de enige die nog vast zit, wegens schenden van voorwaarden) komt NIET vrij