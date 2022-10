Vandaag een korte zitting in de rechtbank van Lelystad, maar coveren doen we toch, want het dossier moet compleet en Lukas Onrust (tweede van rechtsboven) is naast hoofdverdachten Sanil Boughlalah, Mees Telkamp en Hein Busschers de allersloomste attractie op de kneuzenkermis. Verbrandde zijn t-shirt, liet z'n duffe pa een gaar dreigement naar GeenStijl sturen, appte zijn vriendjes met opdrachten om te zwijgen, werd aangehouden om cybercrime (verkocht gekraakte accounts Zalando en Bol door aan derden) en had intimiderende praat over voor een kletsende getuige: zij was een 'toxic kanker hoer' die misschien wel vermoord zou worden in opdracht van Lukas Onrust. "Misschien ga ik wel een shooter voor haar inhuren." En over dat appverkeer gesproken, dat zint ons ook helemaal niks, met teksten als "Een paar kanker domme mongolen, terwijl die gasten op de grond lagen en gewoon niet meer bewogen, hebben ze gewoon doorgetrapt tegen die gasten z'n gezicht. En die guy ligt op de intensive care en euh gaat misschien dood of zo." Hij deelde volgens de officier van justitie dan mogelijk niet de hardste klappen uit, maar deze gozer is opgevoed als een aap en hij heeft mazzel dat de eis tegen zijn persoon slechts 180 dagen schoffelen is, waarvan ook nog eens 162 voorwaardelijk. Z'n advocaat zal verder wel weinig te zeiken hebben, want die weet ook wel dat Lukas de dans is ontsprongen. Daarnaast komt ook de verdediging van Martijn Tibbe aan het woord en zijn eis is vrijspraak, dus die zal ook niet gaan zitten steigeren. Later meer.