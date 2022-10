@Theodorus.Goldbach 12.06

Ik heb niet gezegd dat ik de Nederlandse straffen nu per se laag vindt, laat staan dat ik pleitte voor strengere straffen of een oog om oog tand om tand benadering of die zou goedpraten. Als u mijn reactie goed zou hebben gelezen, dan had u dat geweten.

Verder heeft de straf die uiteindelijk wordt opgelegd en het feit of er überhaupt een straf voor iets wordt opgelegd wel degelijk invloed op het al dan niet plegen van strafbare feiten, ook al is deze niet doorslaggevend. Verder is en blijft een straf een vorm van vergelding. Die moet mijns inziens wel in verhouding staan tot datgene wat is begaan. Dat is geen pleidooi voor zo streng mogelijk straffen, maar wel een argument voor het rekening houden met de ernst van het feit bij het bepalen vam de hoogte van de straf, ook omdat de dader wel iets moet merken qua bestraffing voor datgene wat hij heeft gedaan. Dat was ook meteen mijn punt: dat (te) streng straffen niet werkt, maar niet of te licht straffen (even in het midden latend wat te licht is, aangezien dat ook afhangt van de situatie) ook kwalijk kan zijn.

En tuurlijk, je wilt niet dat mensen erger uit de gevangenis komen dan dat ze erin gingen, maar dat is ook waarom er in de gevangenis aan resocialisatie wordt gewerkt, wat toch een goede zaak is. Dat, in combinatie met een straf die qua lengte recht doet aan de gegeven situatie (niet te lang, niet te kort zijn, wat afhangt van de situatie) lijkt mij nu niet iets waar je op tegen kunt zijn.