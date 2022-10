Dag 7 in het proces tegen Sanil Boughlalah, Mees Telkamp, Daan van Stapele, Kaan Birinci, Hein Busschers, Lukas Onrust, Stan Franken, Martijn Tibbe en Lars van den Hoed uit Hilversum, die in een meedogenloze explosie van geweld geprobeerd hebben meerdere mensen van het leven te beroven. Dat is ze bij één persoon gelukt, want Carlo Heuvelman overleefde de aanval niet. Vandaag staat in het teken van de nabestaanden en de andere slachtoffers. De vader, moeder en vriendin van Carlo maken gebruik van hun spreekrecht. Ook worden de vorderingen besproken - eerder werd al bekend dat de vriendin van Carlo 300.000 euro schadevergoeding eist. "Een standaard overlijdensschadeberekening", aldus Edwin Bosch, de advocaat van de familie Heuvelman, maar geen bedrag is hoog genoeg om de door die Hilversumse wezels toegebrachte schade te kunnen compenseren. Niet alleen omdat Carlo nooit meer aanschuift voor het eten, ook vanwege de achteloosheid waarmee de kopschopkakkers praten over mensenlevens, de nonchalance, de samenzwering, de vooropgezette plannetjes, de intimidatie van getuigen en de weigering (ook van de jongens die misschien niets hebben gedaan) om de arme ouders van Carlo helderheid te geven over wat er precies met hun zoon is gebeurd. Het belooft een emotionele dag te worden, riemen vast. Later meer - updates volgen hieronder.