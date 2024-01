Het walgelijke haatplatform Threads, bekend van internet, blijkt een ware oase voor daders van geweld tegen homo's, waar ze video's van hun wangedrag delen om daar zo veel mogelijk 'likes' mee te scoren. Dat is natuurlijk allemaal de schuld van Elon Musk, die ervoor heeft gezorgd dat dit soort 'gewone mensen' zich niet meer thuis voelen op X, het voormalige Twitter. Zo ook ene 'nchikrii' die naar Amsterdam toog om twee mannen die hand in hand liepen een klap te verkopen. Maar Ellie Lust hoeft zich geen zorgen te maken: de politie zit er bovenop: "De Amsterdamse politie laat weten bekend te zijn met het filmpje. Een woordvoerder zegt dat wordt onderzocht of er een aangifte binnen is, maar kan daar nog geen uitsluitsel over geven".