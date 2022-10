De vierde dag van de inhoudelijke behandeling tegen de "verdachten" van het fatale geweld op Mallorca, met vandaag in het bankje: Sanil Boughlalah (8-2-2002). Samen met Mees Telkamp en Hein Busschers ziet het Openbaar Ministerie hem als lid van het doodseskader dat Carlo Heuvelman uit het leven heeft gehaald, met Sanil mogelijk als de hoofdrolspeler. Vermoedelijk ook daarom dat advocaat Peter Plasman het wereldrecord 'cliënt claimen' verbeterde door als een kale gier op deze knaap te duiken. Voor een beetje aandacht kun je de mediageile Plasman immers wel wakker maken, en in een mum van tijd zeek hij een potje vol bij OP1, een tien met een griffel voor het grootste grafverhaal van 2021. Volgens Plasman is de gewelddadige dood van een vakantieganger nog meer de schuld van de stoeprand of van GeenStijl dan van de gozer die de klappen heeft uitgedeeld.

Welnu, de hoofdvraag is: is Sanil Boughlalah verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman? Sanil is hoe dan ook de zak, want op beelden (zie onder) is te zien dat hij een aantal weerloze anderen de dood in probeert te kopschoppen, dus poging doodslag zal-ie wel krijgen. Ene Javier, ene Bram. Niet alleen zijn er beelden van, ook hebben zijn vriendjes hem reeds verraden. Waar dan weer geen beelden van zijn, is van de aanslag op Carlo, maar daar is dan weer DNA-bewijs van: het NFI heeft DNA van Heuvelman aangetroffen op de schoen van Sanil. Echter: Plasman liet een contraexpertise uitvoeren en daaruit bleek dat het DNA mogelijk toch niet van Carlo is. Sanil noemt zichzelf 'kankerdom' en dat is hij ook, het is nogal een gare debiel. In een warrig verhaal tegen een undercoveragent gaf hij eerst aan Carlo te hebben geschopt, later zwakte hij dat af door te stellen dat hij Carlo wel heeft geslagen, maar niet heeft 'gekickt'. Voorts kent u Sanil Boughlalah van zijn vader Youness, die als een kleine Calimero aan de uier van moedertje krant werd gehangen: niet Carlo, maar zijn zoon Sanil is het grote slachtoffer in deze zaak! Later in de gevangenis gaf deze Youness z'n zoon een dikke duim toen deze verkondigde z'n smoel te houden. Het is een extreem gewelddadige, staatsgevaarlijke, leipe en laffe zak poep, deze Sanil. Belleman na de klik, hier Kolsloot, UPDATES volgen hieronder, later meerrrrr!

Sanil Boughlalah in actie

Sanil