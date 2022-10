Vandaag de negende dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de Mallorcaanse moordmachines, die gisteren behoorlijke straffen tegen zich hoorden eisen. Tien jaar brommen voor hoofdvogel Sanil Boughlalah, acht jaar voor Heintje 'of je nou een 10 haalt of een 6je, positiviteit haal je altijd uit een groen flesje' Busschers en ook acht jaar voor agressieve gek Mees Telkamp. Die Mees (compositietekening) zit vandaag weer in het bankje, naast zijn advocaat, om te vertellen waarom juist hij onschuldig is. Probleem alleen is: de kopschopkneusjes houden zich aan de omerta en vertellen niet wie het dan wél gedaan zou hebben. Ook voor de rechter vandaag voor de verdediging: Daan van Stapele, die anderhalf jaar cel tegen zich hoorde eisen, en Stan Franken, die 150 uur mag schoffelen. Zouden er, mede door de strafeis, eindelijk ANTWOORDEN komen voor die arme familie van Carlo Heuvelman? Tweets na de klik, later meer, updates volgen.

UPDATE - Het zal u niks verbazen maar volgens de advocaat van Mees Telkamp was Mees Telkamp juist wél eerlijk over zijn aandeel in de knokpartijen. Maar met Carlo had hij zogenaamd dan weer NIET te maken gehad