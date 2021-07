Update: slachtoffer overleden. Gefeliciteerd tuig, u bent officieel moordenaar.

Hollandse '''jongeren''' (geen signalement) zijn, net als XTC 'hoop' een populair exportproduct. Zo genieten ze in Praag nog altijd na van die Hollandse oberkopschoppers en weet elke Spaanse costa welk een jolijt uit het land van hoop en hoogwater afkomstige 'jongere' de uitgaangsgebieden komt opluisteren. Neem nu het bekende vakantie-eiland Mallorca. Aldaar in de hoofdstad Palma heeft een 'groep' (maarliefst 13 stuks) uit Nederland afkomstige '''jongeren''' een 27-jarige medelandgenoot zo hard en langdurig gekopschopt dat hij nu met een hersenbloeding in kritieke toestand in coma ligt. Het slachtoffer was op het verkeerde moment op de verkeerde plek: de 'groep jongeren' was even daarvoor uit een nachtclub getrapt wegens typisch 'jongeren'gedrag, dus moesten willekeurige onschuldige voorbijgangers boeten. Vertaling uit de courant La Ultima Hora: "Ze deden alsof ze blij waren landgenoten op Mallorca te vinden en toen, plotseling, gebruikten ze extreem geweld tegen hen". Lafjes vlogen de 'jongeren' daarna vervroegd terug naar NL, al bleef er eentje van slechts 18 jaar oud achter om de sleutel van de huurvilla in te leveren. Die was de lul en werd opgepakt. Wij wachten met smart op de foto's en naam van deze verdachte zodat iedereen weet welk 'jongeren'-vlees we deze keer in de kuip hebben. Rest van de verdachte 'jongeren' zit nu in Nederland, maar Spanje heeft ze geïdentificeerd wil ze weer terug in Mallorca om ze te berechten. Wat balen is voor dit tuig van de richel want zowel de Spaanse straffen als de gevangenissen zijn onvergelijkbaar met de laffe D66-shit die in Nederland voor 'straffen' en 'gevangenissen' doorgaat. Wie meer weet over identiteit van verdachte(n), of beelden heeft van de kopschopterreur die volgens de lokale couranten door beveiligingscamera's is opgenomen, gaarne ons linktippen/mailen, mucha gracias. Horrorquotes over deze sadistische Hollandse psychoterreur in Mallorca na de breek:

Zinloos geweld, hét nieuwe Nederlandse exportproduct

"Het waren er dertien. En ze wilden sadistisch plezier hebben. Een groep Nederlandse toeristen tussen 18 en 20 jaar huurde een luxe villa in Llucmajor en besloot woensdagochtend paniek te zaaien in Platja de Palma, waarbij ze andere vakantiegangers zonder reden rechts en links aanvielen.

Ze waren naar buiten gekomen met maar één doel: gevechten vinden en profiteren van hun numerieke superioriteit. Reeds op straat zochten ze woedend naar nieuwe slachtoffers. Ze vielen verschillende groepen aan en in Spa 1 lokten ze vijf landgenoten, die rustig aan het praten waren naast het zand. Een werd bewusteloos geslagen, drie werden geslagen en de vijfde werd tegen het hoofd geschopt toen hij al op de grond lag. Hij verkeerde in kritieke toestand, op het randje van de dood.

Wat de meeste aandacht van de onderzoekers heeft getrokken, is dat de groep op Mallorca arriveerde met één enkele bedoeling: "schade aanrichten". Een sinistere bende."

