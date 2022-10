En dankzij al dat gezeik over baudet is weer buiten media gebleven dat het kabinet een cruciaal document over het pensioen debat achter gehouden heeft,

twitter.com/pieteromtzigt/status/1582...

"The smart way to keep people passive and obedient is to

strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow

very lively debate within that spectrum - even encourage the

more critical and dissident views. That gives people the sense

that there's free thinking going on, while all the time the

presuppositions of the system are being reinforced by the

limits put on the range of the debate."