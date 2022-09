Het was al wel bekend dat Sanil Boughlalah en Mees Telkamp uit Hilversum zich als dieren hebben gedragen op Mallorca. De twee zijn de hoofdrolspelers in het half en helemaal doodtrappen van meerdere personen op het feesteiland, een geweldsexplosie waarbij de arme Carlo Heuvelman het leven liet. Sanil - eerder al aangemerkt als 'extreem gewelddadig' - mag het proces (vanaf 4 oktober) in vrijheid afwachten, maar hij heeft straks wel (weer) wat uit te leggen. Een 'vriend' van Sanil appte op de avond van 17 juli 2021, toen Carlo nog in coma lag, met zijn vader. Hij wees Sanil en Mees aan als de leiders van het doodseskader van Carlo. "Ja, die hebben de zwaarste klappen uitgedeeld. En Sanil is het meest betrokken geweest bij die jongen die nu in coma ligt." Vervolgens vraagt de vader van die vriend of Sanil en Mees als 'enigen geweld hebben gebruikt, of dat de rest ook meedeed'. "Ja, zij twee het meest. Zij hebben de meeste schade aangericht." De telefoon van de vriend is onlangs in beslag genomen (laat: de politie zag eerder geen aanleiding, omdat hij zelf niet betrokken was bij het geweld) en daarop vond men het gesprek met de vader. Overigens is die knaap eerder al wel verhoord door de politie en toen leed hij plots aan geheugenverlies. Die heeft vast gehoord van 'wie zingt gaat slapen'!