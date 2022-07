Er is iets gaande in de Nederlandse tenniswereld... en dat zullen we u uitleggen. Drie jaar geleden gaf Mosterd een laatste waarschuwing aan de tennisbond. Iedereen dacht: verdomd hij heeft nog gelijk ook. En toen kwamen er ineens strategieën, zagen we de doorbaak van tennissers als Tallon Griekspoor & Blootpik van de Zandschulp en werd een centralisatieprogramma op poten gezet - dat kwam natuurlijk niet van de grond, omdat privétrainers allemaal een ego hebben zo hoog als de opgooi van Federico Delbonis. Maar het was IETS. En nu is er: Tim van Rijthoven. Zomaar. Ineens. Een knaap van 25 jaar, een supertalent, die de afgelopen jaren heel veel geblesseerd was, daarom had u nog nooit van 'm gehoord. Hij won het grastoernooi in Rosmalen en stoomt nu door op Wimbledon, tijdens zijn eerste deelname aan een Grand Slam, richting een clash met de sterren. Vandaag is de Georgiër Nikoloz Basilashvili (nummer 26 van de wereld) aan de beurt, in de volgende ronde... Novak Djokovic. U kunt net zo goed kijken: het is vrijdag, de baas gaat zo naar huis, het rondje raamdienst is al drie keer uitgespeeld en uitklokken mag pas rond 17.00 uur. Kantoorbier open, nootjes erbij, LIVE op Eurosport & Ziggo. Een Nederlandse tennisser... DIE IETS KAN!

UPDATE SET 1 - 6-4 voor ONZE Tim

UPDATE SET 2 - 6-3 voor ONZE Tim

UPDATE SET 3 - 6-4 & VAN RIJTHOVEN NAAR LAATSTE 16!