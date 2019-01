Robin Faalhaase en Kiki Bertens al lang uitgeschakeld, dus we moeten het eens hebben over het Nederlandse tennis, want het is echt hartstikke ruk.

Nederland is een sportland. We kunnen aardig voetballen, volleyballen, handballen, we hebben een paar mensjes die een lekker potje kunnen turnen, bij schaatsen en korfbal doen andere landen niet eens mee, "we" zijn goed in wielrennen en veldrijden, we hebben darters, dammers, schakers, biljarters, kaarters en kaatsers, sprinters, schutters, fierljeppers, sjoelers en zwemmers, snowboarders, honkballers (bedankt Curacao), hardlopers en bridgers. Maar dan TENNIS. De nageboorte van de Nederlandse sport. De KNLTB is na de KNVB de grootste sportbond van Nederland, maar in dat bondsbestuur zitten blijkbaar alleen maar mensen die er geen hol van snappen. Aan de onderkant lopen de leden weg en aan de bovenkant is het al jaren schrapen in de marge, dat we een keertje blij zijn als een of andere pipo het Nederlands kampioenschap wint. Nou mensen, HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WORDT IEDER JAAR GEWONNEN DOOR EEN NEDERLANDER.

Wat hebben we nou eenmaal in de top van het Nederlandse tennis? Robin Haase, die als kind altijd als laatste werd gekozen bij gym en toen maar op tennis ging om zijn ADHD kwijt te kunnen. Zijn energie legt meneer echter niet op de partijen in de baan, want hij houdt zich voornamelijk bezig met gezeik buiten de lijnen. Vier keer per jaar mag Haase aanschuiven bij de grote jongens om te vreten uit zo'n snoeppot met van die geile smileys. Dan komt er een heel contingent Nederlandse pers kijken om te zien hoe Haase na een of twee rondes buikpijn heeft en niet meer door kan. "Robin Haase uitgeschakeld", lezen we dan weer in de krant. Dat. Is. Geen. Nieuws. Robin Haase is al honderd jaar de beste Nederlandse tennisser en hij is nog nooit verder gekomen dan de derde ronde op een Grand Slam. Het is een grote grap. Okee, the joke is on us want volgens Wikipedia heeft hij meer dan 6 miljoen dollar bij elkaar gefietst met zijn maniakale geschreeuw tegen muziekinstallaties en zijn kinderlijke gedrag tegen tegenstanders die zich wél kunnen beheersen, maar ondertussen heeft hij zichzelf voor de rest van zijn leven gediskwalificeerd. Hoe staat Robin Haase überhaupt in de Top 50 van de wereldranglijst? Waar heeft Robin Haase wel wedstrijden gewonnen om punten te verdienen voor die ranking?

Enfin, Robin Haase dus, en fair game to him, hoewel het allemaal lachwekkend is spreekt hij nog een klein woordje mee op het internationale toneel. Hij mag trainen met Roger Federer enzo. Nee, dan gasten als Thiemo de Bakker en Igor Sijsling. Jullie weten direct over wie het gaat, ondanks dat ze nog nooit iets hebben gepresteerd. "Blabla pech met blessures", kraait Krajicek dan. Niks pech met blessures gozer, dat is gewoon een kwestie van training en Hollandse poepmentaliteit. Tennissers groeien niet op op de straat, die groeien op in Het Gooi en ze worden in een SQ7 naar de training gebracht, maar op dinsdag kunnen ze niet want dan moeten ze naar klavecimbel-les. Als De Bakker en Sijsling zo veel pech hebben met blessures, waar zijn al die andere Nederlandse tennissers dan? Ook gek: dan hebben al die andere tennissers in de mondiale Top 100 in vergelijking met onze Nederlanders verdomd weinig pech met blessures. En dat is ook helemaal prima, maar dan moeten we eens kappen met aandacht besteden aan mensen die niet presteren. "De Bakker uitgeschakeld in Challenger in Tjoekie Tjoekie Land", kopt de NOS dan weer. Echt, nobody gives a fuck behalve de familie van De Bakker, de mensen uit zijn woonplaats en de meisjes die hij vroeger in het fietsenhok heeft staan vingeren. Martin Verkerk vroeger, ja leuk hoor, maar dat was een joker. Jokers moeten gedijen in de schaduw van topspelers en die zijn er gewoon niet. Onze "talenten" worden gepamperd als ze een keer een setje hebben gewonnen bij een of andere landenwedstrijd waar niemand een neuk om geeft en dat is de verkeerde benadering. Ze moeten verdomme dat gravel opvreten en anders gewoon lekker thuis gaan zitten haken met het boek van Bobbi Eden op schoot.

Dus nog even over Richard Krajicek, met zijn 'het Nederlandse tennis staat er best goed voor'. Is hij blind of is hij achterlijk? Als het in het voetbal niet loopt volgt er revolutie. Dan gaan we kijken naar de Duitsers, of naar Barcelona. Oud-topspelers gaan zich roeren. Commentatoren gaan zich roeren. Analytici. De frisse wind gaat waaien. Het dekbed wordt opgeschud. De opleiding gaat op de schop. De trainers gaan zich bijscholen. Hoe zit het met die tennisleraren? Het vak is heus niet alleen bedoeld om tennisgrietjes tussen de lakens te lullen, er moeten mensen opgeleid worden. Kunnen tennisleraren soms niet praten? Of durven ze zich niet uit te spreken over de jarenlange wanprestatie die de Nederlandse tennisbond levert?

En dan Kiki Bertens. Ja echt heel knap hoor, wij vinden vrouwentennis ook hartstikke leuk om naar te kijken en dat is vooral omdat iedereen van iedereen kan winnen. Ofzo, want de afgelopen twintig jaar won altijd dezelfde en die luisterde naar de naam Serena Williams, die van kinds af aan een doel voor ogen had: ik wil de allerbeste ooit worden en ik heb schijt aan de rest. Precies de mentaliteit die het Nederlanders ontbreekt. Als Kiki Bertens wordt uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open is het: ja maar heel erg knap dat ze de tweede ronde heeft gehaald. Nee, dat is hartstikke ruk en daar moet je dood- en doodziek van zijn.

Dan de onderkant van de Nederlandse tenniswereld. Je 80-jarige buurman die samen met zijn neef de clubkampioenschappen van een of andere vereniging in Arnhem speelt, zeg maar. Aan de onderkant lopen de leden en masse weg en bij de bond dóen ze maar wat. Ze hebben geen flauw idee wat ze aan het doen zijn en hoe ze het verval kunnen stoppen. Polderen, pamperen, blabla zo slecht gaat het allemaal niet. JAWEL het gaat wel slecht, want in Nederland kunnen mensen alleen goed tennissen als ze in een rolstoel zitten, omdat zij ervoor moeten véchten en knókken. We zijn al dertig jaar lang een lachwekkende speler op het gebied van tennis, het absolute lachertje zelfs. Geen weldenkend kind kiest voor tennis en je vader gaat alleen tennissen als-ie niet meer kan voetballen, maar doe wat.

Gooi dat systeem op de schop. Verander het systeem van regioselecties, regiotrainingen, Gelderse selecties, Jeugd Oranjes, Topsportcentra. Gooi de bezem door het failliete systeem en dan niet een of andere geboren loser van een Jan Siemerink die in zijn "carrière" als tennisser nooit verder is gekomen dan de derde verliezersronde van de Croky Cup in Gasselternijveen. Coördinator Topsport van de KNLTB is Eric Wilborts, ooit de nummer 190 van de wereld en 'een wonderkind dat de top niet haalde'. Goh wellicht is het handig om iemand op die plek te zetten die de top wél heeft gehaald? Want dat is precies wat er mis gaat in het Nederlandse tennis: niemand haalt de top. Gelukkig is Wilborts medeoprichter van Basic-Fit en cashte hij een miljoenmiljard met de verkoop van zijn aandelen, dus geef Pete Sampras maar een miljoen ofzo, of huur iemand anders in die iets kan, doe iets, huur Raemon Sluiter in. Die kon ook niet tennissen, maar er zit wel een goede kop op die gast. Of hef die hele sport maar op.