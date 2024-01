Heb jij een neusje voor de goal, een passie voor commercie en is er van jou geen enkele lingeriefoto te vinden? Dan zoeken wij jou! MVV Maastricht, de preutse nummer 13 van de Keukenkneuzen Liga, zoekt iemand die net zo goed is in het scoren van sponsordeals als onze spits in het maken van doelpunten.

Functieomschrijving: jij bent onze midmid van de commerciële successen. We douchen hier in Maastricht het liefst met onderbroek aan dus er is geen enkele lingeriefoto van je op het internet te vinden. Van een lingeriefoto worden we helemaal emotioneel en ingewikkeld. Mensen met wél een lingeriefoto op het internet zetten we dan ook buitenspel.

Takenpakket:

- Je sluit sponsordeals zonder dat je ooit in lingerie op het internet hebt gestaan

- Je doet allemaal leuke dingen met de fans zonder dat je ooit in lingerie op het internet hebt gestaan

- Je onderhoudt relaties met bedrijven en je doet dat niet in je lingerie

- Je stuurt ons commerciële team aan - een team van allemaal linksbuitens die ook nooit in hun lingerie op het internet hebben gestaan

Wij verwachten: dat je niet in je lingerie op het internet staat. Eigenlijk zoeken we iemand met de naam 'Egbert', of 'Albert'. Je bent blank, een jaar of 40, je hebt grijs haar, het zou fijn zijn als je iets hebt gedaan als hbo Middelmaatkunde - een beetje zoals iedereen bij de KNVB. Daar mag je een donkerblauw pak aan met een oranje stropdas en bij ons krijg je een blauw pak met rode stropdas. De rest is eigenlijk niet zo belangrijk. O ja wel, je moet iedere dag twee vlaai eten.

Klinkt dit als een voltreffer? TREK DAN JE KLEREN AAN EN SOLLICITEER ALS COMMERCIEEL MANAGER VAN MVV MAASTRICHT, de beste club van Nederland, uitgezonderd alle clubs in de Eredivisie en de clubs hoger op de ranglijst van de Kneuzenliga.