Schokkend dierennieuws uit de dierenwereld. In een hondenpension in het Utrechtse Woudenberg heeft de politie zaterdag tien dode honden aangetroffen. Dat is: niet de bedoeling. RTL Nieuws heeft "een betokkene" gesproken: "Volgens de betrokkene trof de politie in totaal dertien honden aan in een scheepscontainer op het terrein van het pension in Woudenberg. "In die container zat slechts één ventilatierooster. Die honden zijn dus door zuurstofgebrek hoogstwaarschijnlijk gestikt met z’n allen." De politie kan dit verhaal niet bevestigen." Dat klinkt niet best, maar zomaar 10 dode honden klinkt natuurlijk überhaupt niet best voor een pension dat schrijft: "Het Hondenhuys is een ultra allinclusive, vakantie- en dagopvang voor uw hond. Geen tralies, maar een huiskamer. Met passie verzorgen wij een fijn verblijf voor uw viervoeter". Nou ja behalve afgelopen weekend dus. Wordt mogelijk vervolgd.