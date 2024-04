Hop hop, alle veroordeelde jihadisten die hun Nederlandse paspoort zijn kwijtgeraakt naar Arnhem, want burgemeester Ahmed Marcouch wil tijdelijke verblijfsvergunningen uitdelen aan de haatbaarden. Nodig om te voorkomen dat ze in de illegaliteit verdwijnen, zo meent de burgervader. "De maatregel om iemand te denaturaliseren werkt averechts als je hem of haar het land niet kunt uitzetten. Je biedt geen enkel perspectief als je hen afsnijdt van alle voorzieningen. En niet onbelangrijk, de overheid raakt het zicht op deze personen kwijt. De kans bestaat dat ze verder radicaliseren." Nu zijn wij geen doorgewinterde jihadisten, maar we vermoeden dat als de IS-fanboys kwaad willen, ze zich ook met een tijdelijke verblijfsvergunning zullen verstoppen voor de spiedende ogen van de overheid. En qua het voorkomen van radicalisatie zijn we simpelweg te laat. Dikke pech voor ze dat ze niet terug kunnen naar hun eigen land omdat bijvoorbeeld Marokko (terecht) geen groot fan is van dergelijke verknipte extremisten, maar hier in Nederland hebben ze hun kans (en paspoort) verspeeld. Dat gaan we dus niet belonen door ze weer een nieuwe verblijfsvergunning toe te stoppen om ze "op de radar te houden" in het kalifaat aan de Nederrijn. Laten we ze vooral zo snel mogelijk het land uittrappen en tot die tijd mogen ze best voelen dat Nederland klaar is met ze. We willen ze niet, ook niet tijdelijk.