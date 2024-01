Stuntje hoor, die Jordan Henderson van Ajax. Beetje zoals die keer dat De Graafschap Hans van de Haar terughaalde van Bregenz en hij tegen Willem II, net iets te dik, een paar minuten na zijn invalbeurt meteen een bal in de kruising ramde. Helaas werd het nog 1-1, we weten het nog goed, het was 15 december 2001. Enfin, Henderson doet nog niet mee als Ajax vanmiddag (16.45 uur) speelt tegen RKC Wolluk. Zometeen eerst een lastig potje voor het onverslaanbare PSV (uit bij FC Utrecht, 12.15 uur) en dan komt Feyenoord nog in actie tegen degradatiekandidaat Vitesse (14.30 uur). Lekker man, zo'n voetbalmiddag. Over buitenspel lullen mag zoals altijd in de comments, WANT DE KANTINE IS GEOPEND!

UPDATE - Utrecht - PSV 1-1

UPDATE - Vitesse - Feyenoord 1-2, nog ff knokken