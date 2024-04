Hamas' seksuele geweld op 7 oktober, een thema dat het werkelijk allerlelijkste naar boven blijft halen bij het """pro-Palestijnse""" kamp. En dat komt, zoals het gesegmenteerde logica betaamt, neer op: 'het is een zionistisch verzinsel en nooit gebeurd, maar ook wel en het was terecht.' In nieuwe docu Screams before silence tekent oud-COO Meta Sheryl Sandberg (wiki) Hamas' seksuele geweld dus bijna een uur lang op aan de hand van slachtoffers, getuigen en first responders. Trailer bovenstaand, de gehele docu wegens leeftijdsrestrictie alleen hier op YouTube zelf te zien.