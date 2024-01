'Veel' Nederlanders mochten 'm niet zo omdat-ie in 1974 het mooist voetballende elftal aller tijden van de wereldtitel hield. Maar het was verdammt noch mal wel een baas hey: Franz Beckenbauer is dood. De beste Duitse voetballer aller tijden. Als je bijnaam 'Der Kaiser' is, heb je het natuurlijk wel gemaakt. Werd Europees kampioen met de Duitsers in 1972, helaas dus ook wereldkampioen in 1974, wereldkampioen als coach in 1990 en met z'n cluppie Bayern München won-ie ook alles. Johan Cruijff was natuurlijk beter, maar deze krijger kon er ook wat van. Rip Kaiser.