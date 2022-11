Wij zijn even driehonderd verpakkingen pleepapier, zeventien zakken pasta en een jaarvoorraad OnlyFans aan het inslaan, want we hadden u al gewaarschuwd: de Eerste Grote Schurft Lockdown komt eraan. De GGD overweegt nu 'extra maatregelen', Jaap van Dissel gaat binnenkort op televisie vertellen dat studenten alleen seks met elkaar hebben in hele kleine groepen, Mark Rutte geeft op 16 januari een persconferentie waarin hij het concept 'groepsschurft' introduceert, daarna moeten we vanwege de 'intelligente schurftdown' ineens allemaal onze handen wassen en anderhalve meter afstand houden biekus wie ar verrie smart piepel joe noo, vervolgens blijkt dat niet te werken en krijgt iedereen die buiten met zijn vieren een kratje pils opdrinkt een boete van 1500 euro, en voor je het weet kijkt half Nederland vage YouTube-filmpjes van een of andere wappie die gaat uitleggen dat Ivermectine heel erg goed werkt tegen schurft maar dat je dat niet mag zeggen van de Gezondheidsinspectie. Hoe zit het eigenlijk met die apenpokken?