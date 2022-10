Honderd worden is tegenwoordig niet zo heel groot probleem. All about DNA.

Ben nu boven de vijftig en mijn ouders leven allebei nog in goede gezondheid hebben wel een weekje last gehad van corona maar zijn 88 en 90 een tante is reeds 98 en zelfs die had er een broetje dood aan. Woont lekker thuis en aan haar lijf geen polonaise. Mijn broer en zus zijn 65 geen enkel probleem neefjes nichtjes allemaal in blakende gezondheid.

De huisarts zal wel ergens zitten maar het wordt zoeken als wij die nodig hebben. Welke hadden we ook al weer?

Oud worden hoeft geen probleem te zijn