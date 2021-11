Heel Holland heeft schurft en niet alleen aan Hugo de Jonge. "Als er niet een systematische aanpak tegen komt, gaat het echt verkeerd en zullen de aantallen alleen maar oplopen", aldus een of andere hoogleraar. Schurft komt veel voor bij jongeren omdat die ondanks alles gewoon nog op elkaar kruipen om een potje te rammen. Dan klimt er zo'n schurftsmurf van A naar B, kruipt-ie in de huid van het slachtoffer, graaft gangen door de opperhuid en legt daar eitjes. JEUK, voornamelijk in holtes, onder de oksels en bij de pik. U had op de basisschool vroeger ook zo iemand die tijdens gym de hele tijd aan z'n kop zat te krabben waarop de huidschilfers als een rooswaterval van z'n lijf dwarrelden. "HIJ HEP SCHURF", riep iedereen dan in koor, terwijl hij gewoon geen Head & Shoulders had, maar nu is het echt zo. Enfin, geen zorgen mensen, schurft (schurftistorie hier) is goed te behandelen met een speciale crème. En met... IVERMECTINE.

