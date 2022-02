Waarom PvdA en CDA nu zo weinig zetels hebben is volgens mij heel simpel. Je kan het achteraf prolofobie gaan noemen, maar het is volgens mij iets anders.

De generatie van mijn ouders stemden hun hele leven maar op één partij, KVP/CDA of PvdA omdat het van de kerk of de vakbond zo moest. Bij die mensen was het zelfstandig denken uitgeschakeld. Thuis was het niet bespreekbaar, dan werd je het huis uitgezet. Mijn moeder had niets te zeggen over het aantal kinderen dat ze kreeg. Ze hadden er allemaal 8, 9 of 10 dus zij ook 9. De kerk en de vakbond wisten het beter.

In de jaren '70 komt de Flower Power generatie op gang. Bij hun was het zelfstandig denken juist niet uitgeschakeld. Niet alleen baad in eigen buik, maar ook baas over zichzelf. Ze lieten zich niet meer door de kerk of vakbond voorschrijven hoe ze moesten leven, dat bepaalden ze voortaan zelf. Ze gingen ook niet meer naar de kerk, en hun kinderen werden niet katholiek opgevoed. Hun kleinkinderen zijn nu de millenniumgeneratie die lbtghq en #metoo en duurzaanheid achterna lopen.

Eerst was de Flower Power generatie nog klein maar nam steeds toe. De oudere generatie nam steeds af door natuurlijk overlijden. Na de dood van Pim Fortuyn stemden die hoogbejaarden nog allemaal kritiekloos op het CDA waardoor Balkenende nog vier kabinetten kon uitzitten, maar daarna waren die stemmers als hoogbejaarde oudjes overleden. In 2005 had je nog kloosters propvol met bejaarde monniken en nonnen, in 2015 zijn die kloosters allemaal verdwenen. Tussen 2005 en 2015 zijn er 1700 kerkgebouwen gesloten of gesloopt. Dat zijn er drie per week. De Flower Power generatie ging niet meer naar de kerk.

Dat is de reden waarom het CDA en de PvdA nu splinterpartijen zijn. Hun aanhang is uitgestorven en de Flower Power generatie en hun kinderen stemmen nu op wat het beste bij hun past. Daarom hebben we nu zoveel partijen.

En ja, ze hebben nu een eigen geloof. Lil Kleine hoeft zijn vriendin maar uit een auto te trekken en klappen te geven en hij is out. Zijn platen worden niet meer gedraaid, net als van Ali B.