Ben kalendarisch een echte boomer. In 1946, in de grote naoorlogse geboortegolf geboren. 6 Jaar lagere school (door gezinsverwikkelingen 5 verschillende lagere scholen waarvan 1 jaar in Duitsland) met steeds ruim meer dan veertig jongens in de klas). Met veertien naar de OVS (Ondergrondse VakSchool) en twee jaar ondergronds gewerkt (800 Meter, pijler Finefrau, Wiilem-Sophia te Spekholzerheide - nu Kerkrade-West). 21 Maanden dienstplicht bij de Marine met 108 gulden per maand zakgeld plus een of twee keer per maand vrij vervoertje van Hollandsche Rading, Den Helder, Vlissingen naar Kerkrade.

De eigenaar van een klein reclamebureautje was op mijn 22ste mijn geluksengel omdat die niet vroeg naar diploma's maar mijn talent testte door me in 'n weekend thuis met twee "briefings" campagne-ideeën te laten bedenken en uitwerken. s'Maandags in een uurtje tijd meteen aangenomen met proeftijd van 3 maanden. Had toen al met behulp van uit Amerikaans-Engels vertaalde Prismaboekjes mijn wis- en natuurkundekennis naar HBS-niveau opgewerkt. Evenzo mijn Frans en Engels (lezen) met tijdschriften in die talen en woordenboeken plus nog noten- en harmonieleer. Leren, leren, leren, was toen alles wat ik wilde.

Omdat ik nooit een echte middelbare school van binnen had gezien, op mijn vijfentwintigste, via een colloquium doctum (zonder HBS of Gym werd je formeel pas vanaf je dertigste tot een uni toegelaten, althans toch, recht om tentamens af te leggen) studeren In Nijmegen. In 4 jaar naast een volledige baan doctoraal massacommunicatie met cum laude. Wel het echte studentenleven zowat totaal gemist. (Later als docent een beetje ingehaald.)

Als de AOW onbetaalbaar wordt zal dat niet aan mij liggen want ik heb van mijn zestiende tot mijn achtenzestigste gewerkt maar krijg (en terecht) geen volledige AOW omdat ik 6 jaar in het buitenland heb gewerkt en gewoond.

Geen probleem, want ik heb de laatste 20 jaar van mijn loopbaan in het hoger onderwijs gewerkt, dus ABP-pensioen (inclusief de 21 maanden dienstplicht). Plus flinke appel voor de dorst omdat ik nooit een consumptieslaaf ben geweest.

Ik weet trouwens zeker dat ik lang niet de enige van mijn generatie ben met een dergelijke levensloop.