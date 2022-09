:

Antifa stelt geen reet voor. "the decentralized antifa movement poses a lesser threat than the better organized groups on the far right."

Eigenlijk vooral hysterie verzonnen/overdreven door ver/extreemrechts in Amerika. Ze hebben het er maar druk mee daar, vooral met het verzinnen van hoaxes om de angst bij "conservatief" Amerika er goed in te rammen. Kennelijk waait ook dat over naar Europa.

"Conspiracy theories about antifa that tend to incorrectly portray antifa as a single organization with leaders and secret sources of funding have been spread by right-wing activists, media organizations and politicians.

Vooral door MAGA's en dear Leader Trump:

"#PunchWhiteWomen (2017)"

"Antifa civil war" (2017)"

"Antifa Manual" (2017)"

"8chan list (2018)"

"George Floyd protests (2020)"

"Wildfires (2020)"

"Capitol attack (2021)"

Zijn maar een paar voorbeelden van hoaxes verzonnen en verspreid door extreemrechts.

In de jaren dertig ja, toen was Antifa een knokploeg waar Hitler als de dood voor was. De rest is geschiedenis. Tegenwoordig zijn het wat protesten en relletjes door met name anarchisten e.d.