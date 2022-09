"XX of XY. Dat zijn de feiten."

Noop.

Feit is dat er vrouwen zijn die XY hebben. Afhankelijk of de juiste stofjes actief worden in de moederschoot ontwikkelt het embryo zich als lichamelijk man of vrouw.

Feit is het syndroom van Klinefelter (XXY). Bekende mensen die dat hebben zijn George Washington (vermoedelijk), Tom Cruise, Jamie Lee Curtis.

Feit is dat er hermaphroditen worden geboren (Gods wil, SGP?) en andere variaties in geslachtskenmerken, zoals

Hypospadie, XXX genotype, Syndroom van Turner, Mülleriaanse agenesie en kanaalsyndroom, mozaïcisme, XXYY, XYY-genotype, XX mannelijk genotype, gonadale dysgenese, Androgeen sensitief, Idiopathisch, Iatrogene, 5-alfa-reductasedeficiëntie, Gemengde gonadale dysgenese,Aromatase excess syndroom, Anorchia en meer. En dat is alleen lichamelijk.

Feit is ook dat er met deze mensen an sich niets aan de hand is. Ze kunnen net zo vervelend of aardig zijn als anderen.

Feit is ook dat er mensen zijn alles autistisch in een XX en XY hokje willen proppen, zonder zich af te vragen waarom dat perse moet.