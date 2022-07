: Dan zit je er wat betreft de Pvddieren goed naast vrees ik.. dat is toch echt wel een hoger opgeleiden dingetje , ook als ik zo om mij heen kijk binnen de academische context zijn er veel discussies omtrent post humanisme. Bruno Latour is echt geen klein jongen, ik leerde zijn werk kennen tjjdens het volgen van mijn master STS ESST hij doceert ook aan het vooraanstaande en hoog aangschreven master SOC Pol in Parijs

Een recent voorbeeld is de Does it Matter? Composite Bodies and Posthuman Prototypes in Contemporary Performing Arts. publicatie

Zie bijvoorbeeld de publicaties van Rosi Braidotti.en onderzoeken rondom posthumanisme zijn ook spraakmakend. Een van de tot de verbeelding sprekendste ideeën is het Parliament of Things van de Franse socioloog en posthumanist Bruno Latour.

Latour pleit voor een parlement waar niet alleen mensen, maar ook dingen en dieren vertegenwoordigd worden. Kortom het is een academische manier van denken ne niet alleen een stel VEGA idioten.