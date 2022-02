Beflijsters, tortelduiven, bonte batsvinken, grotegebekte wipwulpen en bruingestreepte achtermussen opgelet, want op verschillende plekken verschijnen nieuwe vogelhuisjes vol condooms en glijmiddel. Niet voor het lokale gesnavelte, maar voor de menselijk flierefluiters die naar natuurgebieden trekken om te batsen. In Gorinchem verschijnen ze de komende tijd bij bekende buitenbonklocaties, tippelzones, scholen en de voedselbank. Een initiatief van COC Gorinchem in een poging soa-besmettingen en tienerzwangerschappen tegen te gaan bij buitenluchtbatsers. En om dat onder de aandacht te brengen was er een interview met het lokale Rijnmond en dat betekent dat COC-coördinator Maarten Venhovens extreem ongemakkelijk met een vogelhuisje op een foto moest. Een oncomfortabel pareltje zoals u ze alleen in de regionale media tegenkomt. Mocht u overigens ook een openluchtLancelot zijn, dan kunt u binnenkort ook gebruikmaken van deze boomverbonden nachtkastjes. Ze zijn voor iedereen die houdt van frisse lucht langs de genitaliën tijdens het partnerpompen: homo's, hetero, bi's en alle ander varianten, maar niet voor vogels. Die gevederde bosbewoners tyfen maar een eind op naar hun eigen nest. Het bos is tenslotte voor mensen om te rampetampen, de dieren zoeken maar een eigen plek.