: Of het de ''the pinnacle' van liberalisme' is boeit me niet.

Ik vind 't veel belangrijker dat 't bijna de helft goedkoper is.

Zonder schroom een afdak of badkamer kan laten aan- of verbouwen.

Er zoveel panelen op kan gooien zonder dat een ander met de baten er vandoor gaat of domweg 'nee' zegt.

En belangrijkst: ik straks na mijn pensioen niet krom hoef te liggen voor iedere euro(of whatever we tegen die tijd hebben) omdat een of andere lul al 40 jaar is 'vergeten' de pensioenfondsen te indexeren, zoals de oudjes uit het artikel. Als ik dan een aanleunwoning moet kopen, dan heb ik tegen die tijd er iig de middelen voor.

Een huis bezitten is uiteindelijk maar 1 ding minder dat je niet hebt om happy mee te zijn hè. If able to face the circumstances maketh the man, what nomer fits the one influencing the circumstances?