Los van je mening over FvD en hun politieke standpunten, die Gideon heeft wel gelijk. Deze journaliste dacht even gemakkelijk te scoren door hem voor lul te zetten. Dat mag natuurlijk best want we leven in een vrij land, maar netjes is het niet (vandaar de term riooljournalistiek).

Het is haar ook gelukt, ze had haar momentje en de vele RT's van links-Twitterend-Nederland. En binnen haar kringen van veelal linkse journalisten vinden ze dat natuurlijk hartstikke mooi. De meeste journalisten doen dat al jaren bij FvD, het is van laag niveau en niet-op-de-inhoud-kinderachtig-pestgedrag.

Alleen dit was natuurlijk koekje van eigen deeg. Ook van laag niveau, laat dat duidelijk zijn. Maar dan is het gelijk paniek. Zonder medeweten met draaiende camera opnamen mag niet. Tenzij je Tim Hofman heet en deugt, dan mag het wel. Hij doet namelijk niks anders in z'n programma Boos.