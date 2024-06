Goed, in alle eerlijkheid heeft iedereen die een kind heeft weleens spijt gehad van datzelfde kind, maar je bent toch wel een ongelooflijke pisvinger als je het arme ding nog daadwerkelijk te vondeling legt ook. Laat staan als je het twee jaar later weer flikt. Of, zoals een Brits stel in het Londense Newham (geboortegrond van Ajax-spits Chuba Akpom, die weliswaar geen geweldenaar is maar nu ook weer geen neukfout), voor een godvergeten derde keer. Vanmorgen bleek dat de in januari op straat gevonden baby Elsa twee volle broers heeft, die in respectievelijk 2017 en 2019 op dezelfde manier werden aangetroffen.

Hoewel we bij GeenStijl terughoudend staan tegenover chemische castratie, raken we op deze manier ook een beetje door onze argumenten heen.

Anderzijds: het biedt wel hoop in de romantische liefde dat die twee na al die jaren en tevondelleggingen het nog steeds samen rooien.