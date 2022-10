: Ehmmm. We hebben nauwelijks journalistiek. De meeste media (en alle MSM) zijn gewoon in handen van het partijkartel of vriendjes ervan.

De "waakhond" functie van onze media faalt al jaren, glashard. Af en toe moet een cabaretier iets roepen op de staatsmedia zodat er weer wat aandacht is, voor bijv 1500 onterecht ontvoerde kinderen, om daarna in no time de hele handel weer zo snel mogelijk in de doofpot te stoppen.

Ondertussen zijn partij-baantjes en het redacteur zijn uitwisselbaar, gezien het vrolijk over springen tussen die twee. Onze democratie heeft een enorm gat, en dat gat is vooral dat onze waakhond een kwijlend schoothondje is geworden dat voor een koekje desnoods het baasje laat vermoorden want hé, koekje.