Grüss gott. Weet u nog, dat 'onderzoek' van 'universiteitskranten en hogeschoolbladen'? Dat toen zomaar helemaal gratis voor iedereen online stond alsof het de ledenadministratie van FvD betrof en waarin werd opgeroepen meningen te geven over 'diversiteitsbeleid' omdat ze bij 'universiteitskranten en hogeschoolbladen' denken dat 'een mening geven' hetzelfde is als onderzoek doen? En toen Geenstijl ze een handje hielp en iedereen, op schertsende toon, opriep hun mening te geven het ineens stom was en de schuld van Geenstijl en Groot Nieuws? Nou, dat 'onderzoek' dus. Dat is kennelijk alsnog gedaan. En de resultaten zijn SPEC-TA-CU-LAIR! Want: diversity officers en andere cancelaars in dienst van woke-sfeerbeheer worden heel vaak 'geïntimideerd'. Oei! Maar gaat het dan om types die met een fakkel aan de deur komen? Doodsbedreigingen? Helemaal Matthijs van Nieuwkerk gaan? Bodycheck en knietje? Passief-agressieve functioneringsgesprekken door hysterische hbo-niveau middenmanagers? Cancelen? Verplicht AD lezen? Nee, het gaat om een veel en véél ergere manier van intimideren. Zo erg dat je het gerust terreur kunt noemen. Of gewoon genocide. Of mensenrechtenschending. Let op, hier komt het, u bent gewaarschuwd:

"Bijna alle diversity officers waarmee is gesproken, zeggen dat ze negatieve en soms hatelijke reacties krijgen op sociale media, in reactiesecties, columns en opiniestukken in kranten en bladen."

Negatieve reacties in opiniestukken! Neeeeeeeeeeeee! OMG! Zo kapot erg wollah! NEGATIEVE OPINIESTUKKEN! Moeten we dat wel willen met z'n allen in een vrij land met vrijheid van meningsuiting waar debat en het uitwisselen van ideeën en gedachten voor vooruitgang zorgen?



Nee hè? Nee. NEIN!

Negatieve reacties in opiniestukken, daar schrikken wij toch wel een beetje van. Lag het aan ons dan trapten wij nu even op de rem. Hohoho! Hier trekken wij de streep in het zand! Dit gaat zomaar niet! We waarderen het enthousiasme van de negatieve opiniestukkenschrijvers, maar we moeten dit echt even afremmen.

Negatieve opiniestukken in kranten. Hoe is het mogelijk dat dit zomaar kán en mág in Nederland? Opiniestukken! OPINIESTUKKEN! We hadden toch 'dat nooit weer afgesproken'? Hebben we dan niets van de geschiedenis geleerd? Opiniestukken! FOEI! Kamervragen! Schuld van de Volkskrant! En de NRC! En Parool! Extreemrechtse HAT0RS!

(Wat zijn trouwens 'reactiesecties'? Laat uw reacties achter in de secties. De reaguurder met het beste antwoord wint een geheel verzorgd lang weekend eenzame opsluiting met Fleur Jongepier.)